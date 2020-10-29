Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği fener alayı, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl mobil araç ve motorlarla düzenlendi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği fener alayı, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl mobil araç ve motorlarla düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Konyaaltı Varyant'tan protokol ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayı, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında mobil araçlarla düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı dolayısıyla düzenlenen mobil fener alayına, motosikletler, klasik araçlar, off-road araçları, vosvos araçlar, belediye ve itfaiye araçları, polis ekipleri ile Cumhuriyet Bandosu katıldı. Saat 18.30 sıralarında Konyaaltı Varyant'tan başlayan mobil alay, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini de kapsayacak şekilde şehir turu için yola çıktı.

'KATILAMAYANLAR MEŞALE YAKARAK, MARŞLARLA EŞLİK ETTİ'Koronavirüs önlemlerinin de alındığı alaya araçlarıyla katılamayan vatandaşlar, kaldırımlarda marşlarla hem de yaktıkları meşalelerle coşkuyu yaşadı. Alaya katılanlar ise araçlarının içerisinde ve motorlarının üzerinde bayraklarıyla heyecanı yaşadı. Bazı vatandaşlar kortej güzergahında araçlarının içerisinde kornaya basarak destek verirken, bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla hem selfie çekti hem de o anları ölümsüzleştirdi.

Kortejin geçtiği esnada bir grup yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak renkli görüntülerin oluşmasına katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN