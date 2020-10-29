Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması

29.10.2020 20:11 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:15
Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği fener alayı, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl mobil araç ve motorlarla düzenlendi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği fener alayı, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl mobil araç ve motorlarla düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Konyaaltı Varyant'tan protokol ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayı, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında mobil araçlarla düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı dolayısıyla düzenlenen mobil fener alayına, motosikletler, klasik araçlar, off-road araçları, vosvos araçlar, belediye ve itfaiye araçları, polis ekipleri ile Cumhuriyet Bandosu katıldı. Saat 18.30 sıralarında Konyaaltı Varyant'tan başlayan mobil alay, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini de kapsayacak şekilde şehir turu için yola çıktı.

'KATILAMAYANLAR MEŞALE YAKARAK, MARŞLARLA EŞLİK ETTİ'Koronavirüs önlemlerinin de alındığı alaya araçlarıyla katılamayan vatandaşlar, kaldırımlarda marşlarla hem de yaktıkları meşalelerle coşkuyu yaşadı. Alaya katılanlar ise araçlarının içerisinde ve motorlarının üzerinde bayraklarıyla heyecanı yaşadı. Bazı vatandaşlar kortej güzergahında araçlarının içerisinde kornaya basarak destek verirken, bazı vatandaşlar ise telefonlarıyla hem selfie çekti hem de o anları ölümsüzleştirdi.

Kortejin geçtiği esnada bir grup yanlarında getirdikleri meşaleleri yakarak renkli görüntülerin oluşmasına katkı sağladı.


Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması
Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması
Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması
Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması
Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması
Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması
Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması
Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Sezen Aksu Işın Karaca Eser Yenenler
Spor Babel Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim İsmail Kartal
Daha Fazla Türk İslam Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da mobil fener alayı ile 29 Ekim kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 20:24:29. #1.15#
title