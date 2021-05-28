Antalya'da minibüsün çarptığı yabancı uyruklu kadın öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsün çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
D.Ü.E. (27) idaresindeki minibüs, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda elektrikli motosikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen İsveç vatandaşı Dijana Konakovic'e (60) çarptı.
Konakovic, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Konakovic'in cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt