Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Akseki-Manavgat karayolu Cendere Kavşağı'nda, 07 JA 665 plakalı otomobil ile 32 DM 677 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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