Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Antalya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişinin tedavi gördüğü hastanede ölmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kazanın ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Nurcan Kırıcı (52), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kırıcı'nın Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazesi, eşi Mehmet, kızları Eda ve Seda tarafından alındı. Cenazenin Gaziantep'te toprağa verileceği öğrenildi.

Erdoğan Y. idaresindeki 07 DFZ 27 plakalı servis minibüsü, 21 Nisan'da Fatih Sultan Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bir otomobille çarpışmış, kazada minibüsteki Yakup Calkurt hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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