Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
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Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
09.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:44

Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mehmet Danacı idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 07 LV 755 plakalı minibüs, Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi 110 Sokak'ta, Güllü Devlet Çapar yönetimindeki 07 GG 967 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, tarım işçilerinden Zeynep Demirci, Fatma Dağ, Havva Ünsal, Meliha Dede, Gülseren Bulut, Ümmü Gülsüm Özkavak, Ayşe Erdem, İlayda Çapar ve Mehmet Ali İpek yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Çapar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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