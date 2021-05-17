Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Antalya'da kontrolsüz kavşakta midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kontrolsüz kavşakta midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 18.00 sırasında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Oğuz Özkan Caddesi ile 1515 Sokağın kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir hailinde olan 07 C 1650 plakalı midibüs ile 07 CVM 60 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan devrilen midibüs sürüklendi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı