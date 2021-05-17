Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Antalya'da kontrolsüz kavşakta midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kontrolsüz kavşakta midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 18.00 sırasında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Oğuz Özkan Caddesi ile 1515 Sokağın kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir hailinde olan 07 C 1650 plakalı midibüs ile 07 CVM 60 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan devrilen midibüs sürüklendi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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