Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 07 C 82392 plakalı bir otele ait servis midibüsü, Serik-Belek kara yolu Eminceler mevkisinde Ramazan Günal'ın kullandığı 07 YJZ 67 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, motosiklette bulunan ve sürücünün annesi olduğu öğrenilen Ayşe Günal'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Günal ise Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Ayşe Günal'ın eşi Ahmet Günal ve yakınları gözyaşı döktü.

Günal'ın cesedi, yapılan ilk incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Midibüs şoförü M.K, gözaltına alındı.

Ayşe Günal'ın bir otelde çalıştığı ve mesai bitiminde kendisini motosikletle alan oğluyla evine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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