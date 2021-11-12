Antalya'da midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da midibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Dheea Abdul Khadım'in (48) kullandığı 07 MB 2336 plakalı kamyonet, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 AUB 903 plakalı midibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kaza sonrası kaçan midibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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