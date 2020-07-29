Antalya'da mevsimlik işçilerin çocukları havuzda yüzmenin mutluluğunu yaşadı Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında mevsimlik işçilerin aileleri havuzda eğlendi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında mevsimlik işçilerin aileleri havuzda eğlendi.

Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'na getirilen ve 7 ile 14 yaşları arasında değişen 15 çocuğa havuz sürprizi yapıldı.

Havuzda gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Yüzme bilmeyen çocuklara da eğitim verildi.

Gençlik Merkezi Başkanı Erhan Korkmaz, çocukları ilerleyen günlerde de sanatsal etkinlikler ve sportif faaliyetlerde buluşturacaklarını söyledi.

Çocuklardan Numan Yıldırım, daha önce denizde yüzdüğünü ancak ilk defa havuza girdiğini belirtti.

Kaynak: AA