Antalya'da mevsimin ilk karpuzu Serik halinde Serik ilçesinde mevsimin ilk örtü altı üretimi olarak Serik haline getirilen karpuzun kilogramı komisyoncu tarafından 5 liradan satın alındı.

Serik ilçesinde mevsimin ilk örtü altı üretimi olarak Serik haline getirilen karpuzun kilogramı komisyoncu tarafından 5 liradan satın alındı.

Karadayı Mahallesi'nde üretici çiftçiler İsmet Kumbul ile Taygu Kumbul tarafından üretilen sezonun ilk karpuzun hasadı 3 ton olarak gerçekleştirildi.

Mevsimin ilk karpuzları, Serik Toptancı Hali'nde komisyoncular İsmail Mecek ve Cevdet Kilik tarafından satın alındı.

Üretici Taygu Kumbul, "Çok mutluyuz. Ocak 15'te ekimi gerçekleştirdik. Hasadını yaptığımız karpuzu Serik haline getirip teslim ettik. 5 liradan satışını yaptık. Toplam 6 dönüm alana karpuz ektim. İnşallah koronavirüsü de bir an önce yeneriz ve üretimi daha fazla yaparız." dedi.

Toptancı halinde alınan ilk ürün karpuz, komisyoncu tarafından Balıkesir'den gelen bir tüccara satıldı.

Kaynak: AA