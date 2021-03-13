Antalya'da meslekte 40 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına plaket verildi
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Antalya'da meslekte 40 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına plaket verildi

13.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:53
Antalya'da meslekte 40 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına plaket verildi

Antalya'da meslekte 40 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına plaket takdim edildi.

Antalya'da meslekte 40 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına plaket takdim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlik makamında gerçekleştirilen plaket takdimine, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Mehmet Akdağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yalçın Yüksel, başhekim yardımcıları ve hastane müdürleri katıldı.

Hülür, özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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