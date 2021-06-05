MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
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MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI

MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da kademeli normalleşmede vatandaşlar güneşli havanın etkisiyle mesire alanlarında ve sahilde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da kademeli normalleşmede vatandaşlar güneşli havanın etkisiyle mesire alanlarında ve sahilde yoğunluk oluşturdu. Mesire alanlarına gelenler mangal yaktı, sahildekiler ise denize girip güneşin tadını çıkardı. Sahildeki yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

Antalya'da kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde güzel havanın etkisiyle vatandaşlar mesire alanlarına ve sahile akın etti. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar serinlemek için denize girdi. Güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sahildeki yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı ihmal edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sarısu mesire alanında da koronavirüs tedbirleri gereği 'Aynı aileden olanların dışında aynı masada piknik yapılması sakıncalıdır', 4 kişilik mangal ünitelerinin 2'sine 'Sosyal mesafe kuralları nedeniyle mangal ünitesi iptal edilmiştir' gibi birçok uyarıcı tabelalar yer aldı. Mesire alanında vatandaşlar mangal yakıp, müzik dinleyip aileleriyle birlikte keyif yaptı.

'ÇOK ÖZLEMİŞİZ'

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte piknik yapmaya geldiklerini anlatan Taylan Atmaca, Bu ilk hafta sonu piknik gününde ailemizle beraber eğlenmeye geldik. Ben ailenin müzisyeniyim her gittiğim yerde gitar çalarım. Çok özlemişiz çok sıkılmıştık. Böyle eğleniyoruz dedi.

PİKNİKTE DERS ÇALIŞTI

Ailesiyle birlikte mesire alanına gelen, üniversite sınavına hazırlanan Eren Atmaca, 20 gün kadar bir sürem kaldı. Uzun zaman boyunca evde çalıştım. Bir şekilde dışarı çıkmak istedim ama yine de ders çalışmayı bırakamıyorum. Dışarda da olsam çalışıyorum. Hedefim bilgisayar mühendisliği diye konuştu.

MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI
MESİRE ALANLARI VE SAHİL VATANDAŞ AKININA UĞRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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