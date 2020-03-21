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Antalya, Güncel

Antalya'da mesire alanları doldu

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün mesire ve piknik alanlarını bir süreliğine yasakladı.

21.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:41
Antalya'da mesire alanları doldu

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün mesire ve piknik alanlarını bir süreliğine yasakladı. Yasaktan haberi olmayan ve sosyal izolasyonu umursamayan vatandaşlar mesire alanlarını doldurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün Türkiye genelinde mesire ve piknik alanlarında mangal yakılıp piknik yapılmasını yasakladı. Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığının da 20 dereceyi göstermesi üzerine hafta sonunu da fırsat bilen vatandaşlar ise soluğu kentin değişik bölgelerindeki mesire alanlarında aldı. Bazıları mangalın başında bir taraftan etleri pişirirken, bir diğer taraftan ailesi ve arkadaşlarıyla sohbet etti. Bazıları ise yasağı bilmediklerini, evde sıkıldıkları için dışarı çıkarak temiz hava alıp dinlenmeye çalıştıklarını söyledi.

Antalya- Kemer yolu üzerinde bulunan Topçam ve Sarısu mesire alanlarında az da olsa bir yoğunluğun olduğu dikkati çekti. Ailesiyle birlikte hem sıcak havanın tadını çıkaran hem de hafta sonunu değerlendiren Fatma Hozan, işine bir süre ara verdiğini söyledi. Bu nedenle evinden uzun süredir dışarı çıkmadıklarını kaydeden Hozan, "Dışarı çıkmak için nereye gideriz diye düşündük, buraya geldik, ama gördük ki herkes bizim gibi düşünmüş. Sıkıldık artık evden. Denize, sahile ve mesire alanına gidelim dedik. Normalde hafta içi dışarı çıkmıyorum" diye konuştu.Mangal başında ateş yakan Hasan Bozkurt ise evde oturmaya alışkın olmadığını belirterek, "Deniz kenarına gelip açık havayı tercih ettik. Evde sıkıldık. Yakınımızda alışveriş merkezleri var ama gitmiyoruz. Virüsten korunmaya çalışıyoruz. Ben hiç alışkın değilim evde oturmaya, daha çok sıkıldım" dedi.Bir masa etrafında bir araya gelen 4 arkadaş ise okey oynayarak vakit geçirdi. Savaş Yiğit, çok sıkıldığını ve güneşli havanın tadını çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Abdullah Güler ise sıkılmanın tek çaresi olarak mesire alanına gelerek hem piknik yaptıklarını, hem de vakit geçirdiklerini söyledi. Güler, virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla yarım saatte bir gidip elini yüzünü yıkadığını da sözlerine ekledi.

Yasaktan haberinin olmadığını anlatan Sabir Gurbanov ise "Hiç haberim yoktu, bilseydik gelmezdik. Ne yapalım şimdi, birkaç dakikaya toplanıp gideriz" dedi.


Kaynak: DHA

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