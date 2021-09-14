Antalya'da mesire alanında fenalaşan kişi hayatını kaybetti
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da mesire alanında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'da mesire alanında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Sarısu mesire alanına 50 NH 224 plakalı aracıyla, yanında bir arkadaşıyla gelen Ömer Gülmez (60), park yerinde aracından indiği sırada fenalaştı.
Arkadaşının haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Gülmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri