Antalya'da Meryem Ana ve Tanrıça Artemis'in altın heykeli ele geçirildi - Haberler
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Antalya'da Meryem Ana ve Tanrıça Artemis'in altın heykeli ele geçirildi

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Antalya'da Meryem Ana ve Tanrıça Artemis'in altın heykeli ele geçirildi

- Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla durdurulan araçta, Roma dönemine ait Meryem Ana ve Tanrıça Artemis'in altın heykelleri bulundu.

ANTALYA (İHA) - - Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla durdurulan araçta, Roma dönemine ait Meryem Ana ve Tanrıça Artemis'in altın heykelleri bulundu. Altın heykellerin incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilirken, şüpheli araç sürücüsü A. G., gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit merkezinde ikamet eden bir şahsın elinde tarihi eserler olduğu ve satmak için Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesine geleceği bilgisini aldı. Dün akşam 22.30 sıralarında şüpheli şahsın kullandığı aracı takibe alan ekipler, Bahtılı Mahallesine gelindiğinde aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Meryem Ana ve Tanrıça Artemis'in altın heykeli bulundu. Heykeller incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilirken, şüpheli araç sürücüsü A. G., gözaltına alındı.

(İHA)

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Haber: Antalya'da Meryem Ana ve Tanrıça Artemis'in altın heykeli ele geçirildi - Haberler
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