Antalya'da mehteranlı merasime ceza yağdı
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Antalya'da mehteranlı merasime ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da mehteranlı merasime ceza yağdı

Antalya'da geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde pandemi kuralları ihlal edip mehteran takımı eşliğinde kız isteme merasimine katılan 16 kişiye 50 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde pandemi kuralları ihlal edip mehteran takımı eşliğinde kız isteme merasimine katılan 16 kişiye 50 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143.86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya'da birkaç gün önce pandemi kuralları hiçe sayılıp kız isteme merasimi gerçekleştirilmişti. Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın damat ve yakınları, araçlarla konvoy yapıp, kız isteme merasimi için bir siteye geldi. Mehteranın 'Ceddin Deden' adlı mehter marşıyla site içerisinde geçiş yapan damat ve yakınlarını, site sakinleri cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. O görüntülerin ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi kurallarını ihlal ederek merasime katılan 16 kişiye 50 bin 44 TL cezai işlem uyguladı. - ANTALYA

Antalya'da mehteranlı merasime ceza yağdı
Antalya'da mehteranlı merasime ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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