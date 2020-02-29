Antalya'da "Mehmetçiğe destek" programı düzenlenecek

29.02.2020 21:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:36

Antalya'nın fethinin 813. yılı etkinlikleri kapsamında "Mehmetçiğimize destek, şehitlerimize dua" programı düzenlenecek.

Fetih programının katılımcıları, ellerinde Türk bayraklarıyla yarın Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Meydanı'nda toplanacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Müftüsü Osman Artan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için dua edecek.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "İdlib'te şehit olan evlatlarımız, üzerimize gelen hayasız saldırıları göğüslemek için şehit oldular. Bunu dosta, düşmana haykırmak için Mehmetçiğimize destek için, şehitlerimize dua için yarın saat 14.00'de Konyaaltı Yaşam Parkı'nda olacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA