Antalya'da Mehmetçiğe destek
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Antalya'da Mehmetçiğe destek

Antalya'nın Kepez ilçesindeki vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu askerlerin şehit düşmesinin ardından düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

03.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:28
Antalya'da Mehmetçiğe destek

'nın ilçesindeki vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu askerlerin şehit düşmesinin ardından düzenlenen 'na destek verdi.

Duacı, Çamlıca, Kızıllı, Kirişçiler, Odabaşı, Başköy ve Gaziler mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti ile mahalle sakinleri, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edip başsağlığı dileklerini iletti.


Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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