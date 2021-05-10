Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı

Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mayıs ayında Gündoğmuş Söbüçimen Yayla Yolu ile Alanya, Manavgat ve Akseki'nin yayla grup yollarında karla mücadele ediyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mayıs ayında Gündoğmuş Söbüçimen Yayla Yolu ile Alanya, Manavgat ve Akseki'nin yayla grup yollarında karla mücadele ediyor. Toroslar'ın eteklerinde metrelerce yüksekliği olan yollar açıldı. 

Denizi, güneşi, doğası, sahili ile turizmin başkenti Antalya'da, mayısta karla mücadele çalışması yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş ilçesinde 2500 rakımlı Toros Dağları'nda, metrelerce yüksekliği bulunan karlı Söbüçimen yayla grup yollarını ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, ekim ile mayıs ayları arasında karla kaplı yayla yollarını açmak için yoğun çaba harcıyor.

'60 KİLOMETRE YOL AÇILDI'Ekipler, Gündoğmuş Söbüçimen yayla yolu ile birlikte Alanya, Manavgat ve Akseki grup yayla yolunda çalışma yaptı. Özellikle hayvancılıkla uğraşanların yazın mera olarak kullandığı yaylalara rahat ulaşabilmesi için çalışan ekipler, 60 kilometrelik karla kaplı yayla yollarını açtı. Böylece yaylacıların zamanında yaylalarına ulaşması sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi iş makineleriyle kesintisiz çalışılarak açılan yayla yolları, Yörüklerin göç mevsimiyle birlikte kullanılmaya başlandı. Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş halkı, yayla yollarının ulaşıma açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.


Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı
Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı
Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Caner Cindoruk
Spor Diego Mesut Özil Samet Aybaba Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da, mayısta karla kaplı yayla yolları açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 12:24:59. #1.15#

title