Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi
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Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi

Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi İzinle dışarı çıkan 18 yaş ve altı çocuklar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde sezonu aratmadı Bazı tatilciler maskelerini çıkarmadan güneşin tadını çıkardı Turizm kenti Antalya'da, da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa...

03.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:31

Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi

İzinle dışarı çıkan 18 yaş ve altı çocuklar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde sezonu aratmadı

Bazı tatilciler maskelerini çıkarmadan güneşin tadını çıkardı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da, da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle Konyaaltı Sahiline akın etti. Bazı tatilciler ise tedbiri elden bırakmadı ve maskeli şekilde güneşlendi.

Turizm kenti Antalya'da da saatlerin 14.00'ı göstermesiyle çocuklar aileleriyle kendilerini dışarı attı. Uzun bir aradan sonra 1 Haziran'da yeniden açılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de çocukların en uğrak yeri oldu. Park ve yeşil alanları dolduran çocuklar paten, kaydı bisiklete bindi. Bazı çocukların aileleriyle denize girdiği görüldü. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle bazı aileler ise çocukların denize girmesine izin vermedi. Ebeveynler sahilde kahvaltı yapıp, sohbet ederken, çocuklar ise arkadaşlarıyla güzel havanın tanıdı çıkardı. Yürüyüş yapanların bir çoğunun maske taktığı görüldü. Rüzgarlı hava nedeniyle denize giremeyen iki Kazakistan uyruklu genç kız ise maskeleriyle güneşlendi. İki kız kıyı şeridinde maskeleriyle yürüdü. Bazı ziyaretçiler arkadaşlarına mesafeli durarak maskeyi çıkartıp güneşlendi.

"Kalabalık var

Kızı Doğa ile sahile gelen Sibel Demir, "Kızımla bu havayı değerlendirmek istedim. Kızımda bugün saat sekize kadar izinli. Şuan çok kalabalık sahil normal sezonu aratmıyor. Kızım denize giremiyor hava biraz soğuk. Sadece ayaklarımız suya sokacağız. Çok kalabalık. Herkes sahili özleyince bu kalabalık oluştu."dedi.

"Sezonu aratmıyor"

Çocuklarıyla sahile gelen Emine Çal, "Bugün çok yoğun çocuklarla çıkma fırsatımız oldu. Daha önce cesaret edip çıkamadık. Artık çocuklar dayanamadı . Çok güzel arkadaşımla geldim. Eğleniyoruz. Sahil kalabalık ama güzel. Yaz sezonunu aratmıyor."diye konuştu.

"Maskeli güneşlendiler"

Albina Demir, yasakların kalkmasıyla birlikte arkadaşıyla sahile geldiğini belirterek, " Maske taktık hem kendimizi hem başkasını koruyoruz. Maske takmak zor ama mecburuz. Şuan maske takarken zorlanmıyoruz. Sıkıntı yaşamıyoruz. Denize giremedik biraz soğuk ama maskeli güneşlendik. Açık alanda maske takmak zor olmuyor" ifadelerine yer verdi.

Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi

Kaynak: İHA

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