Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi

Turizm kenti Antalya'da yeni korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle Konyaaltı sahiline akın etti.

Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi
03.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:07

Turizm kenti Antalya'da yeni korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle Konyaaltı sahiline akın etti. Bazı tatilciler ise tedbiri elden bırakmadı ve maskeli şekilde güneşlendi.

Turizm kenti Antalya'da da saatlerin 14.00'ü göstermesiyle çocuklar aileleriyle kendilerini dışarı attı. Uzun bir aradan sonra 1 Haziran'da yeniden açılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de çocukların en uğrak yeri oldu. Park ve yeşil alanları dolduran çocuklar paten, kaydı bisiklete bindi. Bazı çocukların aileleriyle denize girdiği görüldü. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle bazı aileler ise çocukların denize girmesine izin vermedi. Ebeveynler sahilde kahvaltı yapıp sohbet ederken, çocuklar ise arkadaşlarıyla güzel havanın tanıdı çıkardı. Yürüyüş yapanların birçoğunun maske taktığı görüldü. Rüzgarlı hava nedeniyle denize giremeyen iki Kazakistan uyruklu genç kız ise maskeleriyle güneşlendi. İki kız kıyı şeridinde maskeleriyle yürüdü. Bazı ziyaretçiler, arkadaşlarına mesafeli durarak maskeyi çıkartıp güneşlendi.

"Kalabalık var

Kızı Doğa ile sahile gelen Sibel Demir, "Kızımla bu havayı değerlendirmek istedim. Kızım da bugün saat 8'e kadar izinli. Şu an çok kalabalık sahil, normal sezonu aratmıyor. Kızım denize giremiyor, hava biraz soğuk. Sadece ayaklarımızı suya sokacağız. Çok kalabalık. Herkes sahili özleyince bu kalabalık oluştu" dedi.

"Sezonu aratmıyor"

Çocuklarıyla sahile gelen Emine Çal, "Bugün çok yoğun, çocuklarla çıkma fırsatımız oldu. Daha önce cesaret edip çıkamadık. Artık çocuklar dayanamadı. Çok güzel arkadaşımla geldim. Eğleniyoruz. Sahil kalabalık ama güzel. Yaz sezonunu aratmıyor" diye konuştu.

Albina Demir, yasakların kalkmasıyla birlikte arkadaşıyla sahile geldiğini belirterek, "Maske taktık hem kendimizi hem başkasını koruyoruz. Maske takmak zor ama mecburuz. Şu an maske takarken zorlanmıyoruz. Sıkıntı yaşamıyoruz. Denize giremedik biraz soğuk ama maskeli güneşlendik. Açık alanda maske takmak zor olmuyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Haber
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Meral Akşener Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akbağ Haldun Dormen
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 17:07:04. #1.14#
title