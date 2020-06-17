Antalya'da maske ve fiziki mesafe kuralı hiçe sayılıyor
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Antalya'da maske ve fiziki mesafe kuralı hiçe sayılıyor

Antalya'da maske ve fiziki mesafe kuralı hiçe sayılıyorAntalya'da Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı fiziki mesafe ve maske takma kuralını hiçe sayıyor.

17.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:03

Antalya'da maske ve fiziki mesafe kuralı hiçe sayılıyor

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve sahil bandında yürüyüş yapanların büyük kısmı fiziki mesafe ve maske takma kuralını hiçe sayıyor. Maske takmayan gençlerin bahanesi ise 'Sıcak havada maske sıkıyor' oldu.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni normal hayatın başlamasının ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor. Vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilerek sahilde güneşlenip Akdeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini sürüyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde bugün hava ve deniz suyu sıcaklığı 25, nem oranı ise yüzde 75 olarak ölçüldü.

Haftaiçi olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde kalabalığın yoğun olduğu dikkati çekti. Sahilde güneşlenen vatandaşların büyük kısmının fiziki mesafe ve maske takma kurallarını hiçe saydıkları görüldü. Sahil bandında banklarda 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralını aşarak yan yana oturan gençlerin büyük kısmı maskelerini çantalarında ya da çenelerinin altında tuttu. Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi olarak maskesini çantasında taşıyan ya da takmayan gençlerin bir kısmına neden maske takmadıklarını önce sorduk ardından maskelerini takmaları konusunda yardımcı olduk. Hem fiziki mesafeyi aşan hem de maske takmayan gençlerden İmam Karakaş ve Tolunay Tunç görüntülendiklerini görünce ceplerindeki maskeleri çıkarıp takmaya çalıştı. Neden maske takmadıklarını sorulan iki genç, havaların sıcak olması ve birazdan denize girecekleri için maske takmadıklarını söyledi.

Buse Çan ve Alev Cihan ise hem maske takmadı hem de sahil bandındaki banklarda yan yana oturarak fiziki mesafeyi aştı. Maske kuralı hatırlatılan ikili, çantalarındaki maskeyi çıkarıp ağız ve burunlarını kapatacak şekilde kapattı. Ancak ikilinin kuralı uygulamama bahanesi ise gençlerin çoğunluğunda olduğu gibi 'Sıcak havada nefes almakta zorlanıyoruz' oldu.

Sahilde güneşlenen Damla İçöz denizden çıktığı için maske takmadığını söyledi. Genelde bu kurala dikkat ettiğini ancak çevrede gençlerin bu kuralı uygulamadığını da anlatan İçöz, fiziki mesafe kuralının da uygulanmadığını ifade etti.

70 yaşındaki Eyüp ve Atiye Turgut çiftçi ise sahilde maskeleri takılı bir şekilde yürüyüş yaptı. Yaşlıların gençlerden daha çok kurallara uyduğunu anlatan Turgut çifti, maske takmayan gençleri tepki çekecekleri korkusuyla uyaramadıklarını söyledi.

Bankta eşi Nihat ile maske takarak oturan Sevgi Özçelik, sağlık için maske takmanın ve fiziki mesafe kuralının uygulanması gerektiğini söyledi. Maskenin olması gerektiği yerin dışında her yere takıldığını anlatan Özçelik, "Gençler koluna, çenelerine, kafalarına, ellerine takıyorlar. Sıcak hava olunca kısa sürede bunalıyor insanlar. Hemen çıkarıp atıyorlar ya da başka yerlere takıyorlar maskeleri" dedi.

Antalya'da maske ve fiziki mesafe kuralı hiçe sayılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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