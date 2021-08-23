Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu

Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın adeta ortalığı birbirine kattı.

Antalya'da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın adeta ortalığı birbirine kattı. Kadının hakaretler yağdırdığı otobüsün şoförü Kemal Kuşçu, "Avukatım aracılığıyla bugün suç duyurusunda bulunacağım. Ben kendimi geçtim, anneme babama kardeşime herkese hakaret etti" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Olay, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Meydan-Yeniköy hattında çalışan Kemal Kuşçu, sefere çıkmak üzere bulvar üzerinde bulunan durağa gelerek yolcu almaya başladı. Bu sırada otobüse binen bir kadın yolcu, şoförün maske takması konusunda uyarısını dinlemeyerek maske takmadı. Şoför ise maske takmadan yola devam edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine kadın yolcu, maske takmamakta direnerek şoföre hakaretler etmeye başladı.

"Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim"

Kadın bir süre daha hakaret ettikten sonra otobüsten aşağı indi. Bu kez ise diğer yolculara da hakaret etmeye başladı. Kadın, "Maske takmıyorum. Ben engelliyim. Bugün maske takmıyorum. Bak görüyorsunuz. Benim evde çocuğum bekliyor. Aşağı inmiyorum. Şimdi polis gelecek. Bunu da çekin. Sakin olamıyorum. Bu insanların hiçbirisi beni sakinleştiremez. Doktorlarınız gelse beni sakinleştiremez. Sana ben soracağım. Çek lan beni şoför bozuntusu. Nerede polisler? Senin çocuğun senin anan benim yaşadıklarımın yüz bin katını yaşasın. Sen pisliğin tekisin. Senin hiçbir vasfın yok. Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim" diyerek sağa sola bağırdı.

O anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medya görüntülerin paylaşılmasının ardından kadına çok sayıda izleyici tepki gösterdi.

"Ben kendimi geçtim, anneme babama kardeşime herkese hakaret etti"

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı mikrofonuna anlatan şoför Kemal Kuşçu (33), "Otobüse binen kadından maskesini takmasını rica ettim. Takmayacağını söyledi. Ben de kendisine maske takmadan devam edemeyeceğimi belirttim. Bağırmaya başladı. Polis çağıracağımı söyledim. Kendisini uyardım. 15 tane şoförümüze virüs bulaştı. Evde istirahat ediyorlar. Maske olmadan otobüse alamıyoruz. Kendisi polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Diğer yolcular da tepki gösterdi. Hakaretler etti. Avukatım aracılığıyla bugün suç duyurusunda bulunacağım. Ben kendimi geçtim, anneme babama kardeşime herkese hakaret etti. Tek bize etse biz alıştık. Buna benzer birçok olay başımıza geliyor" sözlerine yer verdi.

Öte yandan kadının hakaret ettiğin anlara ilişkin farklı açıdan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadının otobüs şoförünü sık sık tehdit ettiği ve hakaretler yağdırdığı görüldü. - ANTALYA

Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu
Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu
Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu
Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu
Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu
Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu
Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan kadın konuştu
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 yaralı
İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı
İzmir'de eski sevgilisini darp ettiği ileri sürülen şahıs 10 yerinden bıçaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Destici Jens Stoltenberg Adem Murat Yücel
Magazin Tarkan Sibel Can Düm Tek Tek Fahriye Evcen
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'da maske takmayan kadının hakaret ve tehditler yağdırdığı otobüs şoförü konuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:20:08. #1.15#

title