Antalya'da maske seferberliği
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Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel

Antalya'da maske seferberliği

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi'nde yerli maskelerin üretildiği, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu.

11.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:00
Antalya'da maske seferberliği

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaleiçi'nde yerli maskelerin üretildiği, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, günlük 50 bin maske üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde maskelerin para ile satılmayacağını açıkladı. Antalya'da da Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla,yöresel sanatların öğretildiği Olgunlaşma Enstitüsü, yerli maske üretim tesisine dönüştürüldü. Vali Karaloğlu günde ortalama 12 bin maskenin üretildiği enstitüyü inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Günlük ortalama 12 bin maske üretiliyor

Vali Karaloğlu'nun, Korana virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına riayet ederek gerçekleştirdiği bu ziyarete Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da eşlik etti. Ziyarette, Enstitü Müdürü Emine Erkal, yerli maske üretimi hakkında Vali Karaloğlu'na açıklama yaptı. Enstitüde günlük ortalama 12 bin maskenin üretildiğini ve yerli maske üretiminin aralıksız devam ettiğini belirtti. Aynı zamanda kursiyerlerin de gönüllü olarak maske üretime yardım ettiklerini ifade etti.

Enstitü Müdürü Erkal'a teşekkür eden Vali Karaloğlu "Koronavirüs ile topyekün mücadele edilen bu günlerde yerli maskelerin üretiminin hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Sizler Nene Hatunlarsınız"

Üretimde görev alan kursiyerleri de tebrik eden Vali Karaloğlu, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu Korona virüs pandemi sürecini bir seferberlik hali gibi düşünün. Sizler Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan Nene Hatun'lar gibi kendinizi hayal edin ve ona göre üretmeye devam edin. Bu maskeler salgından korunmak ve salgının yayılmasını önlemek için çok önemli. Bu yüzden üretim kapasitemizi ne kadar artırabilirsek o kadar çok vatandaşa hizmet etmiş oluruz. İnşallah hep birlikte emek vererek, bu süreci de en zararsız şeklide atlatacağız. Hepinize kolaylıklar ve sağlıklı huzurlu bir gelecek diliyorum" dedi.

"Hedefimiz günlük 50 bin maske"

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ve Meslek Liselerinde yerli maske üretimi için öğrenci ve öğretmenlerin büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Vali Karaloğlu, günlük 50 bin maske üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ATSO'dan 1 milyon maske için kumaş

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 1 milyon maske üretilebilecek kadar kumaşı hibe ettiğini de belirten Vali Karaloğlu, "ATSO'ya desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu süreçte devlet millet el ele bir seferberlik halindeyiz Vefa Sosyal Destek Yardım paketlerine, Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına destek veren tüm vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreci en az zararla aşabilmemiz için hayırseverlerimizi kampanyalarımıza destek olmaya da davet ediyorum. İnşallah bu krizde Antalya'yı ayakta tutarak krizden sonra ülkemize ve şehrimize değer üretmek için büyük ve güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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