Antalya'da markette sahte içki satan kişi yakalandı
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Antalya'da markette sahte içki satan kişi yakalandı

Antalya'da markette sahte içki satan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sahte içki yapıp, markette satan kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sahte içki yapıp, markette satan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ilıca Mahallesinde ikamet eden M.A'nın sahte içi imal ederek, markette sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 13 litre sahte içki, 24 boş içki şişesi, 1050 bandrol ve şişe kapüşonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A hakkında "Kaçakçılık" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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