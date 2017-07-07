Antalya'da market soygunu



ANTALYA'da, kar maskeli 3 kişi, girdikleri bir zincir marketin şubesinde kadın kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL'yi alarak kaçtı.



Olay, Kepez İlçesi Şelale Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesinde saat 21.30'da meydana geldi. Kar maskeli ve tamamen siyah giyimli 2 kişi, markete girerek kasiyeri tabancayla etkisiz hale getirdi. Tehdit edilen kadın kasiyer, kasada bulunan yaklaşık 2 bin TL'yi soygunculara verdi. Parayı alan şüpheliler daha sonra plakasız gri renkli otomobilde kendilerini bekleyen şahısla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaptı, kadın kasiyerin ifadesine başvurdu. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.