Antalya'da Market Soygunu

ANTALYA'da, kar maskeli 3 kişi, girdikleri bir marketler zincirisinin şubesinde kadın kasiyeri tabancayla tehdit edip, kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı alarak kaçtı.



Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Kepez İlçesi Şelale Mahallesi'nde bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Kar maskeli ve siyah giyimli 2 kişi, markete girerek kasiyeri tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 2 bin lirayı alan soyguncular, dışarıda kendilerini bekleyen arkadaşlarının kullandığı plakasız gri renkli otomobille olay yerinden uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kasiyerin ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



- Antalya