Antalya'da Manavgat Konyalılar Derneği üyeleri kan bağışında bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Konyalılar Derneği üyeleri, kan bağışında bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Konyalılar Derneği üyeleri, kan bağışında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, kendileri için hazırlanan izin belgeleriyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçici kan merkezine gelerek, kan verdi.

Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, AA muhabirine, bir günde 113 başvuru yapıldığını ve 93 ünite kan bağışında bulunulduğunu söyledi.

Kan bağışına yoğun ilgi gösterilen dernek üyelerine teşekkür eden Kapukaya, "Hem ramazan ayı hem de 17 günlük tam kapanma nedeniyle kan stoklarımızda düşüş oldu. Sadece hasta yakınları kendi hastaları için bağış yapıyordu. İnsanlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

Manavgat Konyalılar Derneği Başkanı Sedat Eken de etkinliği kan verme bilincini artırmak için düzenlediklerini söyledi.

Bağışçılardan Tevfik Taşpınar ise eşi Cemile Taşpınar ile her 6 ayda düzenli olarak kan bağışında bulunduklarını, salgın sürecinde herkesin bağış konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur