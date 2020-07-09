Antalya'da makilik ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde makilik ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde makilik ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bakılar Mahallesi'nde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç ve ekiplerle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 dönüm makilik ve çalılık alan zarar gördü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA