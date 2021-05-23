Son dakika haberleri! Antalya'da makilik alandaki yangın
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Son dakika haberleri! Antalya'da makilik alandaki yangın

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Antalya'da makilik alandaki yangın Atık ve molozların döküldüğü alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor Antalya'da moloz ve atıkların bulunduğu arazide aşlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.

Antalya'da makilik alandaki yangın

Atık ve molozların döküldüğü alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıyor

ANTALYA - Antalya'da moloz ve atıkların bulunduğu arazide aşlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Geniş bir alanda devam eden yangının bölgedeki lüks villalar ve seralara ulaşamaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek vermeye çalışıyor.

Son dakika haberleri! Antalya'da makilik alandaki yangın
Son dakika haberleri! Antalya'da makilik alandaki yangın
Son dakika haberleri! Antalya'da makilik alandaki yangın
Son dakika haberleri! Antalya'da makilik alandaki yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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