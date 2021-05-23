Son dakika haber | Antalya'da makilik alandaki yangın
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Son dakika haber | Antalya'da makilik alandaki yangın

Son dakika haber | Antalya'da makilik alandaki yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde moloz ve atıkların bulunduğu arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde moloz ve atıkların bulunduğu arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.

Geniş bir alanda devam eden yangının bölgedeki lüks villalar ve seralara ulaşmaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek vermeye çalışıyor.

Son dakika haber | Antalya'da makilik alandaki yangın
Son dakika haber | Antalya'da makilik alandaki yangın
Son dakika haber | Antalya'da makilik alandaki yangın
Son dakika haber | Antalya'da makilik alandaki yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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