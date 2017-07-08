Antalya'da Makilik Alanda Yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 40 dönüm alanda zarar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Kökez Mahallesi Yazır mevkisinde meşe ağaçlarının bulunduğu makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle yangına müdahale edildi. Vatandaşlar da yanmaması için saman balyalarına su sıktı.



Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında, 40 dönüm alan zarar gördü.