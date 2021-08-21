Antalya'da makilik alanda çıkan yangında 10 dekar alan zarar gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Şatırlı Mahallesi Kaymeri mevkisinde nadas için bırakılan boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, kısa sürede makilik alana sıçradı. İtfaiye, arazöz ve traktörlerle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatte söndürüldü. Yangında, 10 dekar makilik alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer