Antalya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da makilik alanda yangın çıktı.

Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak'taki makilik alandan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki ev ve seralara ulaşmadan söndürdü.

Vatandaşlar da ellerindeki su hortumlarıyla itfaiyeye ekiplerine yardımcı oldu.

Yangında, 60 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA