Antalya'da mahalleli yağmur duasına çıktı
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Antalya'da mahalleli yağmur duasına çıktı

Antalya'da mahalleli yağmur duasına çıktı
Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 750 kişi, yeterli yağış olmaması nedeniyle yağmur duasına çıktı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 750 kişi, yeterli yağış olmaması nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Korkuteli'ne bağlı Dereköy Mahallesi sakinleri yeterli yağış olmaması nedeniyle toplu olarak yağmur duasına çıktı. Hacsıalan mevkiindeki ağaçlık alanda pandemi kurallarına uyularak gerçekleşen duaya Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. İmamın kıldırdığı namazın ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 750 mahalle sakini, yağmur duası yaptı.

Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, "Korkuteli'nin 58 mahallesinde kurak bir mevsim yaşıyoruz, uzun zamandır yağmur yağmıyor. Ekinlerimizin suya ihtiyacı var. Bu sebeple çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla yağmur duasına çıktık" dedi.

Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa da bölgede uzun süredir yağmur yağmadığını, çok kurak bir mevsim geçirdiklerini belirterek, "Köy halkımızla yağmur duasına çıktık. İnşallah dualarımız kabul olur ve yağmur yağar" diye konuştu.

FOTOĞRFALI


Antalya'da mahalleli yağmur duasına çıktı
Antalya'da mahalleli yağmur duasına çıktı
Antalya'da mahalleli yağmur duasına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Durmaz

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