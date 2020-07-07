Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)
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Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)

3'ÜNCÜ KİŞİ DE KURTARILDIDefine ararken yaptıkları kazı sırasında düştükleri yaklaşık 150 metrelik mağaranın 60'ıncı metresinde mahsur kalan 3 kişiden sonuncusu İsmail Caran da mağaradan çıkarıldı.

Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı (2)
07.07.2020 00:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:05

3'ÜNCÜ KİŞİ DE KURTARILDI

Define ararken yaptıkları kazı sırasında düştükleri yaklaşık 150 metrelik mağaranın 60'ıncı metresinde mahsur kalan 3 kişiden sonuncusu İsmail Caran da mağaradan çıkarıldı. Olay yerinde sağlık kontrolü yapılan Caran, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Mehmet Ç. ile birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 5 oldu. Mahsur kalanların yanında bulunan define aramada kullanılan hassas detektöre de polis ekiplerince el konuldu.


Kaynak: DHA

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