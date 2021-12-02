Antalya'da maden ocağında göçük altında kalan işçinin cenazesi ağabeyine teslim edildi - Haberler
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Antalya'da maden ocağında göçük altında kalan işçinin cenazesi ağabeyine teslim edildi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da maden ocağında göçük altında kalan işçinin cenazesi ağabeyine teslim edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde maden ocağında göçüğün altında kalması sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi ağabeyi tarafından alındı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde maden ocağında göçüğün altında kalması sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi ağabeyi tarafından alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki barit madeni ocağında göçük altında kalması sonucu yaşamını yitiren işçi Abdullah Utku'nun (38) cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ağabeyi Davut Utku'ya teslim edildi.

Cenazenin Gazipaşa ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Davut Utku, gazetecilere, yaklaşık 7 ay önce madende çalışmaya başlayan kardeşinin 7 çocuğunun olduğunu kaydetti.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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