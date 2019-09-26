26.09.2019 01:33

Antalya'da lise öğrencilerine şiddet iddiası

Aileler darp raporu alıp okul yönetiminden şikayetçi oldu

Müdür ve müdür yardımcıları tarafından darp edildiklerini iddia edilen öğrenciler için müfettiş görevlendirildi

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir lise müdürü ve müdür yardımcısının erkek öğrencilere şiddet uyguladığı iddiaları adliyeye yansıdı. İki aile, olayla ilgili darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Kemer'in Kuzdere Mahallesi'nde bulunan bir liseye bu yıl başlayan 15 yaşındaki E.D., okul dönüşünde annesine 11.00 sıralarında boş derste karikatür çizerken sınıfa giren müdür yardımcısı R.D.T.'nin, "Ben müdür yardımcısıyım aynı zamanda disiplin kurulu başkanıyım" diyerek kendisini yanına çağırdığını, ensesine tokat attığını, sonra beline sert bir cisimle vurduğunu iddia etti. R.D.T.'nin ardından kendisini çöp kutusuna doğru iterek "Sen sınıfa bakma, arkan sınıfa dönük olsun" dediğini ve bir başka öğrenciyi çağırarak yüzüne 4 tokat attığını anlatıp okula gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine anne Özlem Demirci çocuğunu alıp önce hastaneye sonra karakola gitti. Kemer Devlet Hastanesi'nde muayene edilen öğrencide darp izlerine rastlandığına dair rapor verildi. Jandarma karakolunda ifade veren anne-oğul, müdür yardımcısından davacı oldu.

Müdür 7 öğrenciyi sopa kırılıncaya kadar dövdü

Aynı gün, aynı okulun bir başka sınıfına yeni başlayan 14 yaşındaki A.B.K. de okuldan eve döndüğünde, annesine okul müdürü O.D. tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Annenin telefonla haberdar ettiği baba Gökhan Kalender de oğlunu önce hastaneye sonra karakola götürdü. Baba-oğul okul müdüründen davacı olurken, şiddet gördüğünü ileri süren öğrenci A.B.K., 11.00 sıralarında İngilizce dersinin öğretmeni gelmediği için boş geçen derste öğrencilerin gürültü etmekte olduklarını, bir grup öğrencinin kağıttan yaptıkları bir topu birbirlerine attıklarını, sınıf başkanının gürültü yapanları ve oyun oynayanların ismini yazmakta olduğunu, bu sırada okul müdürü O.D.'nin sınıfa girerek "Niye gürültü yapıyorsunuz" diye bağırdığını öne sürdü. A.S.K., sonra sınıf başkanının ismini yazdığı kişilerin müdür odasına gitmelerini söylediğini anlattı. Kendisiyle birlikte sadece birinin ismini bildiği 6 öğrencinin müdürün odasına gittiklerini, burada müdürün "Hep sizinle mi uğraşacağım" dedikten sonra 7 öğrenciyi darp ettiğini iddia etti. Karakolda ifade verdikten sonra A.B.K.'nin babası Gökhan Kalender çocuğunu darp raporu almak için Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Darp raporu alan aile, şikayetçi oldu.

"Sonuna kadar takipçisiyiz"

Çocuklarının şiddet gördüğünü ileri süren Özlem Demirci ve Gökhan Kalender, gerek idari, gerekse adli süreçlerin çok yavaş ilerlediğini öne sürerek, "Milli Eğitim Müdürlüğünden müfettiş görevlendirilmiş diye duyuyoruz, henüz bir hareket yok. Bir hafta geçti bizi ne arayan ne soran var" dediler.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili bir müfettiş görevlendirildiği ve çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA