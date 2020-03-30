SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendi - Ekonomi
Antalya, Türkiye, Finike, Ekonomi

Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendi

UZMANLARIN koronavirüse (Kovid-19) karşı özellikle C vitamini önermesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde limon fiyatları artarken, Antalya'da ise fiyatlar aynı seyirde devam etti.

30.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:52
Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendi
UZMANLARIN koronavirüse (Kovid-19) karşı özellikle C vitamini önermesinin ardından Türkiye'nin birçok ilinde limon fiyatları artarken, Antalya'da ise fiyatlar aynı seyirde devam etti. Antalya pazarlarında limon fiyatları 6- 10 TL arasında değişkenlik gösterdi. Türkiye'nin en önemli portakal üretim merkezlerinden Finike ilçesinde ise koronavirüs nedeniyle talep artınca üreticinin elinde portakal kalmadı.

Uzmanların koronavirüse karşı özellikle C vitamini önermesinin ardından Türkiye'nin birçok noktasında limon fiyatları artış gösterdi. Bazı şehirlerde limonun kilogram fiyatı 18 TL'ye kadar yükselirken, Antalya da ise limon fiyatları ürünün kalitesi ve cinsine göre 6-10 TL arasında değişkenlik gösterdi. Pazar esnafı limon fiyatlarının aynı şekilde seyrettiğini ifade etti. Antalya halinde 30 Mart itibariyle limon fiyatı 5.50-7.50 TL arasında değişiyor.

Pazar esnafı Sedat Çağlayan, limon fiyatlarının aynı olduğunu belirterek, değişen bir şeyin olmadığını kaydetti. Koronavirüs dolayısıyla limona talebin arttığını kaydeden Tarık Bulak, "Limon fiyatları normal. Devlet de şuan zaten ihracat yapmıyor. Biz bir kaç ay içinde limon fiyatlarının düşeceğini öngörüyoruz" dedi. Ahmet Demir, "Limonu 10 TL'ye satıyoruz. Fiyatlar hemen hemen aynı. Virüs nedeniyle pazara gelenler 2-3 kilogram alıyor. Antalya'da limon fiyatları diğer illere göre daha ucuz. Sık sık bir talep var. Şuan için fiyatlar bu aralığında devam edecek" dedi.Pazara alışverişe gelen Sultan Kocatürk, "Limon fiyatları normal biz Afyon'dan geldik. Hastanede hastamız var ona limon aldık. 7-8 TL'ydi, şu anda hemen hemen fiyatları aynı. Koronavirüs için bol bol limon yiyelim, hasta olmayalım" şeklinde konuştu. Birgün Fesligül ise, "Bol bol limon tüketiyoruz. Koronavirüsten dolayı daha çok dikkat etmeye başladık. Limon fiyatları pahalı" ifadelerini kullandı.FİNİKE'DE LİMON ÜRETİMİ DÜŞÜKFinike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ilçede limon üretiminin düşük olduğunu belirterek, Finike portakalı ortalama rekoltesinin 200 bin ton, limonun ise 5 bin ton civarında olduğunu aktardı. Sarıçobanoğlu, "Finike'de limon üretimi düşük. Yaklaşık 5 bin ton civarında ve kasım ayında hasadı tamamlandı zaten. Portakal rekoltesi de yıllık ortalama 150-200 bin ton civarında oluyor. Bu sezon rekoltemiz iyiydi. 200 bin civarında ürün elde ettik. Mart ayının ikinci haftasına doğru salgın nedeniyle talep artınca portakal bahçede erken bitti. Dört yıl önce 40 bin ton civarında portakal dalında kalmıştı ve satılmamıştı" dedi.'ÜRETİCİNİN ELİNDE PORTAKAL TÜKENDİ'Koronavirüs salgınından sonra portakala talebin arttığını ve üreticinin elinde portakal kalmadığını kaydeden Halil Sarıçobanoğlu, portakalda sezonu, kalitesine göre 1 lira 20 kuruş ile 1,5 lira arasındaki fiyatlarla açtıklarını aktardı. Sarıçobanoğlu, "Sezonun başlarında 1,20 TL ile 1,5 arasında satılan portakal salgından sonra talep çok olduğu için hızla tükendi. Üretici, elinde kalan son ürünleri 1,5 ila 2 TL arasında sattı. Şu an üreticinin elinde portakal yok. Sadece tüccarların elinde az miktarda kaldı. Kalitesine göre değişiyor ancak ortalama fiyatları 3 TL civarında" diye konuştu.

- Antalya

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Ekonomi
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Uzmanlar koronavirüse karşı 'Sarımsak tüketin' dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama...
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat...
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ender Saraç Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Arda Turan Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Milletvekili
Şu an buradasınız: Antalya'da limon fiyatları değişmedi, Finike'de üreticide portakal tükendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 15:55:45. #1.15#
title