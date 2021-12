ANTALYA (Habermetre) - Antalya'da Latin rüzgarı esecek

2021-2022 Sportif Salsa Liginin birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Cam Piramit'te iki gün sürecek etkinlikle Antalya'da Latin rüzgarı esecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Dans Sporları Federasyonu 2021-2022 Sezonu Sportif Salsa Ligi birinci etabına ev sahipliği yapacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Haktan Coşkun Gençlik Spor Kulübü işbirliğiyle 11-12 Aralık'ta Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek müsabakaya Türkiye'nin her yerinden ve her yaş grubundan yaklaşık 750 dansçı katılacak. Her iki gün de sabah 10. 00 ila akşam 18. 00 saatleri arasında devam edecek olan yarışma, halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

