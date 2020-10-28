Antalya'da lahmacun dürümlerinin içinden uyuşturucu çıktı
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Antalya'da lahmacun dürümlerinin içinden uyuşturucu çıktı

28.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:26
Antalya'da lahmacun dürümlerinin içinden uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde lahmacun dürümlerinin içine uyuşturucu gizlediği öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde lahmacun dürümlerinin içine uyuşturucu gizlediği öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Uyuşturucu arama köpeği, otobüsteki yolculardan M.Y'ye (25) tepki verdi. Bunun üzerine şüpheliye ait poşetin içindeki lahmacun dürümlerine gizlenen 800 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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