Antalya'da kuzunun üzerindeki kalp desenleri ilgi gördü
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Antalya'da kuzunun üzerindeki kalp desenleri ilgi gördü

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da kuzunun üzerindeki kalp desenleri ilgi gördü

Antalya'nın Serik ilçesinde doğuştan üzerinde kalp desenleri bulunan kuzu, mahallelinin ilgisini çekti.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde doğuştan üzerinde kalp desenleri bulunan kuzu, mahallelinin ilgisini çekti.

Gedik Mahallesi'nde küçükbaş hayvan işletmecisi Orhan Koçak'ın koyunlarından bir tanesi yaklaşık 3 ay önce erkek kuzu yavruladı.

Kuzunun üzerinde iki tane kalp deseninin olması dikkat çekti. Vatandaşlar, kalp şekillerinin yer aldığı kuzuyla fotoğraf çektiriyor.

Mahalle Muhtarı Halil Koca, yaptığı açıklamada, kuzunun karnının her iki tarafında da kalp olmasının özellikle çocukların ilgisini çektiğini söyledi.

Kalplerin boyama olmadığına dikkati çeken Koca, "Mahallemizdeki çocuklar kuzuyla oynuyorlar, bakıp besliyorlar. Bu kuzu, mahallemizin neşe kaynağı oldu." dedi.

Besici Orhan Koçak kuzunun sürünün içinde simge olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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