Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi - Haber
Antalya, Güncel

Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Antalya'da "yüksek kazanç" vaadiyle teyzesinin iki kızını 3 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürülen sanık hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

09.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:44
Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Antalya'da "yüksek kazanç" vaadiyle teyzesinin iki kızını 3 milyon 600 bin lira dolandırdığı öne sürülen sanık hakkında 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kuzenleri Z.Ö. ve A.C'yi "hurda işine yapacakları yatırımla çok para kazanacakları" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen A.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hurdacılık yapan sanığın kuzenlerine "hurda işinden çok para kazandığını ve kendilerinin de para katkısı koymaları durumunda yüksek kar elde edecekleri" vaadinde bulunduğu belirtildi.

A.T'nin ilk etapta kuzenlerinden aldığı bir miktar parayı iade ettiği belirtilen iddianamede, sanığın bu şekilde güvenini kazandığı kuzenlerinden değişik tarihlerde daha fazla para aldığı kaydedildi.

İddianamede, Turan'ın müştekiler Z.Ö'den 2 milyon 800 bin lira, A.C'den ise 800 bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin lirayı alarak haksız kazanç elde ettiği aktarıldı.

Sanık Turan'ın kuzenlerinden aldığı parayla herhangi bir hurda işine girmediği vurgulanan iddianamede, bu kapsamda sanığın, "güveni kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan her müşteki için üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Bilişim Sahtecilik Dolandırıcılık Soruşturma Bürosuna 28 Ocak'ta başvuran kız kardeşler A.C ile Z.Ö, hurda alışverişinden "yüksek kazanç" vaadinde bulunan kuzenleri A.T'nin, kendilerini toplamda 3 milyon 600 bin lira dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Dilek Yaman Berkay Şahin Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz İsmail Kartal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Antalya'da kuzenlerini dolandırdığı iddia edilen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:51:21. #1.14#