Antalya'da kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Antalya'da kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Antalya'da kuyuya düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 30 metrelik kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 30 metrelik kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karadayı Mahallesi'ndeki bir bahçede bulunan kuyudan kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Bahçeye gelen ekipte görevli itfaiye eri, ip ve ağ yardımı ile yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya indi.

İtfaiye eri, yavru kediyi kucağına alarak kuyudan çıkarttı.

Kedi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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