Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı
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Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin 8 şüpheli, gözaltına alındı.

15.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:12
Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 8 kişi yakalandı

'nın ilçesindeki bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin 8 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Manavgat ilçesindeki kuyumcudan 29 Aralık 2019'da yaklaşık 17 kilogram altının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 4 şüphelinin halk otobüsüne binerek Manavgat'tan Antalya kent merkezine geldiklerini belirledi.

Çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3'ü Ukrayna, ikisi Moldova uyruklu 8 şüpheliyi Kemer ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği öne sürülen 41 bin 840 dolar, 3 bin 385 avro, 2 bin 190 lira ele geçirildi.

Yukarıpazarcı Mahallesi'ndeki dükkanının bulunduğu apartmanın yan tarafındaki pasajdan bodruma girilip, vitrinin kasasının olduğu bölümdeki duvar yıkılarak altınlar alınmıştı.

Kaynak: AA
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