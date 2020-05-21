Antalya'da kuyumcudan 17 kilo altının çalınması davası Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan 17 kilogram altın çalınmasıyla ilgili aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kuyumcudan 17 kilogram altın çalınmasıyla ilgili aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Hikmet T, Yılmaz K, Serhii N, Volodymyr B. ve Elena B, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki Ramazan Arıkan ve tarafa avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanıklardan Serhii N, suçlamaları kabul etmeyerek, hırsızlık olayına karışmadığını iddia etti.

Bir arkadaşının altın işi olduğunu söylemesi üzerine İstanbul'a geldiğini öner süren Serhii N, "İstanbul'da Kapalı Çarşı'da bulunan bir iş yerine giderek altınları bozdurduk. Altınların miktarını bilmiyorum ama yaklaşık 130 bin dolar civarında bir parayı Alexander aldı. Ukrayna'da kimliğini bilmediğim kişilere vermek üzere bana ve Volodymyr'e 5'er bin dolar ile 2 telefon verdi." diye konuştu.

Sanık Hikmet T. ise firari sanıklardan Alexander C'nin, altın bozdurmak için kendisinden fiyat aldığını ileri sürdü.

Yurt dışından yeni geldiğini söyleyen firari sanığın kendisine külçe altın satmak istediğini iddia eden sanık, "Külçe altın için alınmış sertifikayı görünce altınları aldım ve Alexander'e 136 bin dolar verdim. Bundan yaklaşık 2 hafta önce de küçük bir miktar altını bozdurmak için yanıma gelmişti." dedi.

Müşteki Ramazan Arıkan da hırsızlığı, iş yerinin alarmının çalması üzerine harekete geçen polisten öğrendiğini belirterek, "Sanıklar iş yerinin altından girerek hırsızlığı gerçekleştirmişler. Hırsızlığı bütün sanıkları iştirak halinde işlediğini düşünüyorum. Hırsızlık nedeniyle olay tarihinde 3,5 milyon lira zararım oluştu." dedi.

Mahkeme, sanıklar Elena B. ve Yılmaz K'nın tahliyesine, diğer sanıklar Hikmet T, Serhii N. ve Volodymyr B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Arıkan, bütün tutuklu sanıkların "Aleksander" diye birinin üzerine suçu attığını ancak bütün sanıkların suçu ortaklaşa işlediğine inandığını söyledi.

Manavgat ilçesinde 28 Aralık 2019'da Yukarıpazarcı Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına depo kısmında girilerek 17 kilogram altın çalınmıştı. Soygunlar ilgili gözaltına alınan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 6 zanlıdan 5'i tutuklanmış biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili firari 3 kişi aranıyor.

Kaynak: AA