Antalya'da kuvvetli yağışın ardından hasar tespiti yapılıyor
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Antalya'da kuvvetli yağışın ardından hasar tespiti yapılıyor

28.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:38
Antalya'da kuvvetli yağışın ardından hasar tespiti yapılıyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanağın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanağın ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kent merkezi ve ilçelerinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su baskınları ve fırtınadan zarar gören sera, ekili arazi ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışması başlattı.

Çiftçiler de sera ve bahçelere dolan suyu tahliye etmeye, ürünlerinin bakımını yapmaya çalışıyor.

Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar ve sağanaktan bazı çiftçilerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Alp, "Özellikle Serik ve Aksu'da ağırlıklı hasar var. Hasarın boyutu çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Kumluca, Demre ve Kaş'ta çok fazla zarar yok. Açık arazideki kışlık sebze dediğimiz lahana, marul, yeşillikler, meyve bahçeleri de zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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