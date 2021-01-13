Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
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Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu

13.01.2021 00:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 00:50
Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu

ANTALYA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

ANTALYA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunduğu Antalya'da gece saatlerinde yağış başladı. Konyaaltı ilçesinde etkisini artıran kuvvetli yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Biriken su nedeniyle kaldırımlar su altında kalırken, araçlar ise ilerlemekte zorlandı. Çoğu sürücü de birikintilere girmemek için yollarını değiştirdi. Rüzgar nedeniyle de kent merkezinde bazı eşyalar yollara uçtu.Yağış ve rüzgarın yarın gün boyu etkili olması bekleniyor.


Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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