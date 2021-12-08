Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yerini güneşli havaya bıraktı - Haberler
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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yerini güneşli havaya bıraktı

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yerini güneşli havaya bıraktı
AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel

Antalya'da iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış, yerini güneşli havaya bıraktı.

Pazartesi günü gece saatlerinde başlayan ve dün akşam saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve sağanak, parklardaki ağaçları devirmiş, su baskınlarına ve trafikte aksamalara neden olmuştu.

Dün akşam saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkisini yitirirken, bugün hava sıcaklığının 16, deniz suyun sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar sahil bölgeleri ve kentin gezinti yerlerinde vakit geçirdi.

Denizde etkili olan fırtına nedeniyle ağaç parçaları ve bazı atıkların Konyaaltı sahiline vurduğu, sahil bölgesindeki bazı işletmelerde ufak çapta maddi hasar oluştuğu, kuvvetli rüzgarın duş alanları ve bazı aydınlatma direklerine de hasar verdiği görüldü.

Öte yandan, Konyaaltı sahiline gelen bazı turistler güneşlenip gezinti yaparken, bazıları denize girmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise sahildeki yeşil alanlarda spor ya da piknik yaptılar.

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AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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