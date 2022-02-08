Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
AA, Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.
ANTALYA (AA) - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve falezlerde dev dalgalar oluştu.
Kaleiçi Yat Limanı'nda bekleyen balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.
Meteorolojik tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ve yağışın kentteki etkisini yarın gün içinde kaybetmesi bekleniyor.
AA / Gülsem Adam - Güncel